Вяльбе проведёт встречу с главой FIS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что проведёт встречу с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Йоханом Элиашем. Об этом Вяльбе рассказала на форуме «Россия — спортивная держава».
Специалист досрочно покинула заседание попечительского совета организации «Лыжные трассы в России». По словам Вяльбе, у Элиаша не было другого времени для проведения встречи.
В настоящее время российские лыжники отстранены от международных соревнований. Ещё в марте FIS приняла решение об отстранении россиян из-за политических событий. 8 сентября исполком Международного олимпийского комитета оставил в силе санкции в отношении российских атлетов. Пока неизвестно, будут ли они допущены к соревнованиям в новом сезоне.
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