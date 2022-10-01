Юлия Ступак показала свежее фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях новое фото, добавив эмодзи «сердце» и «молитва».

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона — 2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет принято 22 октября.

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от вынужденно покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.