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«Таких людей очень люблю». Юлия Ступак — о тренировке с биатлонисткой Ириной Казакевич

«Таких людей очень люблю». Юлия Ступак — о тренировке с биатлонисткой Ириной Казакевич
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась впечатлениями от совместной тренировки с отечественными биатлонистками, в частности, с серебряным призёром Олимпиады-2022 в эстафете Ириной Казакевич.

«Мне очень понравилось с Ирой тренироваться. Она очень добрая, открытая и душевная. Я вообще таких людей очень люблю и искренне надеюсь, что всё у неё будет хорошо и все медальки заработает, которые желает.

Это давно устаревший миф, когда говорили, что лыжники сильнее биатлонистов именно функционально. Конечно, это не так. Мировая элита это доказывает, мы пересекаемся с ними на некоторых соревнованиях. Они давно начали показывать силу. Хорошая тенденция, что биатлонисты набирают и скорость, и функцию», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

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