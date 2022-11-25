Определился стартовый лист разделки на 10 км у женщин на Кубке мира в Руке

Опубликован стартовый протокол участниц классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Чемпионка спринта Эмма Рибом начнёт гонку с 50-й позиции.

Первой на старт выйдет представительница Финляндии Жасмин Кахара. Второй гонку начнёт её соотечественница Катри Люлюнперя, третьей — польская лыжница Моника Скиндер.

Стартовый лист классической разделки на 10 км. Кубок мира. Рука (Финляндия). Женщины



1. Жасмин Кахара (Финляндия).

2. Катри Люлюнперя (Финляндия).

3. Моника Скиндер (Польша)…

32. Хейди Венг (Норвегия)…

34. Криста Пярмякоски (Финляндия)…

36. Кертту Нисканен. (Финляндия)…

38. Джесси Диггинс (США)…

40. Тереза Штадлобер (Австрия)…

44. Фрида Карлссон (Швеция)…

50. Эмма Рибом (Швеция)…

56. Катарина Хенниг (Германия).