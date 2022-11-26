Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует после двух побед

Сегодня, 26 ноября, в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Второй результат показал его соотечественник Пол Голберг. Третье место занял ещё один представитель Норвегии — Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

После этого финиша изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 215.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 197.

3. Эрис Вальнес (Норвегия) – 168.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) – 165.

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 126.

6. Франческо де Фабиани (Италия) – 123.

7. Ришар Жуве (Франция) – 109.

8. Эдвин Ангер (Швеция) – 106.

9. Эвен Нортуг (Норвегия) – 99.

10. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 90.