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Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует после двух побед

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует после двух побед
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Сегодня, 26 ноября, в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Второй результат показал его соотечественник Пол Голберг. Третье место занял ещё один представитель Норвегии — Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

После этого финиша изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 215.
2. Пол Голберг (Норвегия) – 197.
3. Эрис Вальнес (Норвегия) – 168.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) – 165.
5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 126.
6. Франческо де Фабиани (Италия) – 123.
7. Ришар Жуве (Франция) – 109.
8. Эдвин Ангер (Швеция) – 106.
9. Эвен Нортуг (Норвегия) – 99.
10. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 90.

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