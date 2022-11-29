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Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья олимпийской чемпионки по лыжам Юлии Ступак

Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья олимпийской чемпионки по лыжам Юлии Ступак
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился информацией о состоянии здоровья олимпийской чемпионки Юлии Ступак.

«Все спортсмены моей группы здоровы. Юлия Ступак проделала определённую работу, у неё уже были первые интервальные тренировки, и она примет участие во втором этапе Кубка России. Будем смотреть по ходу, но надеемся, что по крайней мере в трёх гонках она примет участие. Спринт она однозначно бежит», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

27-летняя Ступак перешла в группу Юрия Бородавко от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем, в том числе отсутствовала на контрольной тренировке сборной России в Ханты-Мансийске.

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