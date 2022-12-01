Александр Большунов опубликовал фото после победы в разделке на этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новую фотографию в соцсетях из Вершины Тёи (Хакасия) после победы в разделке на этапе Кубка России.

«Хакасский стиль», — написал россиянин в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА

Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.



Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.



Календарь Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 включает в себя восемь этапов.