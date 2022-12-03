Бородавко рассказал, почему Большунов уступил Коростелёву в спринте на 2-м этапе КР

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о победе Савелия Коростелёва в классическом спринте на 2-м этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия).
«Секрет успеха Коростелёва кроется в трудолюбии и таланте. Мы видели, что ещё в прошлом сезоне Савелий создавал хорошую конкуренцию основному составу, а в этом году начинает побеждать в спринтах. У нас растёт ещё один талант, который может соревноваться со всеми лыжниками в мире.
Большунов понял, что будет сложно бороться с Коростелёвым и решил выбрать другую тактику. Он хотел использовать раннее ускорение и попытку уйти в отрыв. Тактика оказалась неэффективной, потому что на финишной прямой сил у Большунова уже не хватало. А у Коростелёва сил было достаточно. Конкуренция — это хорошо. Особенно в таких санкционных условиях, когда иностранные лыжники не могут соревноваться с нами», — приводит слова Бородавко Sport24.
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