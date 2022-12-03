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Видеообзор спринтерской гонки Кубка мира по лыжам, которую снова выиграл Клебо

Видеообзор спринтерской гонки Кубка мира по лыжам, которую снова выиграл Клебо
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На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась очередная спринтерская гонка у мужчин, победителем которой стал 26-летний норвежский пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Для спортсмена это вторая из двух возможных побед в данном виде соревнований.

Второе место на подиуме в субботней гонке досталось итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино (+0,75 секунды). Бронзу завоевал норвежский двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг (+1,23 секунды).

Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

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