Видеообзор спринтерской гонки Кубка мира по лыжам, которую снова выиграл Клебо

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась очередная спринтерская гонка у мужчин, победителем которой стал 26-летний норвежский пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Для спортсмена это вторая из двух возможных побед в данном виде соревнований.



Второе место на подиуме в субботней гонке досталось итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино (+0,75 секунды). Бронзу завоевал норвежский двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг (+1,23 секунды).



Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.