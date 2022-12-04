Польская лыжница переоделась прямо у трассы на Кубке мира и объяснила свои действия

Польская спортсменка Изабела Марциш переоделась рядом с трассой на 2-м этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). В прямой эфир норвежского канала попали кадры, на которых лыжница в мороз меняет одежду.

Фото: ИЗ ЭФИРА DAGBLADET

«В Финляндии у нас была отдельная раздевалка, условия были очень хорошие. В Лиллехаммере такого нет, мне не очень комфортно переодеваться в подобных условиях. Было бы хорошо что-то с этим сделать, потому что это неудобно», — прокомментировала свои действия лыжница.

На данный момент в общем зачёте Кубка мира лидирует норвежская спортсменка Тириль Венг. На счету лыжницы 423 балла. Американка Джессика Диггинс идёт второй (330). Третье место занимает шведка Фрида Карлссон (327).

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).