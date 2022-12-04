Фрида Карлссон в упорной борьбе выиграла 20-километровый масс-старт на 2-м этапе КМ

В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл женский масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала чемпионка мира в эстафете шведка Фрида Карлссон. Лыжницы решали судьбу медалей на финишной прямой.
Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер. Масс-старт, классический стиль. Женщины. 20 км
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 53.51,9.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — отставание 0,6 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +1,2.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2,9.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +3,5.
6. Моа Ольссон (Швеция) +4,1.
Напомним, российские лыжницы пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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