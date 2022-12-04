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Фрида Карлссон в упорной борьбе выиграла 20-километровый масс-старт на 2-м этапе КМ

Фрида Карлссон в упорной борьбе выиграла 20-километровый масс-старт на 2-м этапе КМ
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл женский масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала чемпионка мира в эстафете шведка Фрида Карлссон. Лыжницы решали судьбу медалей на финишной прямой.

Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер. Масс-старт, классический стиль. Женщины. 20 км

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 53.51,9.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — отставание 0,6 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +1,2.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2,9.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +3,5.
6. Моа Ольссон (Швеция) +4,1.

Напомним, российские лыжницы пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
04 декабря 2022, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:51.9
2
Тириль Уднес Венг
Норвегия
+0.6
3
Эбба Андерссон
Швеция
+1.2
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