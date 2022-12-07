«Лет 10 скинул, да?» Сергей Устюгов показал свежее фото без бороды

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию без привычной бороды.

«Бороду не получится отрастить, но не скажу, почему. В Чусовом придётся мёрзнуть. Лет 10 скинул, да?», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди представителей России стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, заработавший 878 очков и занявший второе место. Победил пятикратный чемпион Олимпийских игр, норвежец Йоханнес Клебо.

Напомним, Сергей Устюгов пропустил старт сезона-2022/2023.