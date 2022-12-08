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Тренер сборной Германии призвал лишить Норвегию дополнительной квоты

Тренер сборной Германии призвал лишить Норвегию дополнительной квоты
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Тренер сборной Германии Петер Шликенридер высказался о доминировании норвежских лыжников на международных стартах. Напомним, ранее на втором этапе Кубка мира девять спортсменов из сборной Норвегии вошли в топ-10 10-километровой гонки свободным стилем.

«Наш вид спорта становится скучным. Решение состоит в том, чтобы на старт выходило по четыре лучших лыжника от каждой страны. Так же, как и на чемпионате мира. Тогда доминирования Норвегии не будет. Сейчас Кубок мира почти как национальный чемпионат для Норвегии. Если принять решение об изменении квоты, то у Норвегии не будет такого доминирования», — приводит слова Шликенридера VG.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира.

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