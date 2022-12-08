Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостёлене

С 9 по 11 декабря в Бейтостёлене (Норвегия) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.



Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Бейтостёлен, Норвегия. Расписание соревнований

9 декабря



11:30 — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.

12:05 — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.

14:00 — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, женщины.

14:25 — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, мужчины.

14:55 — спринт, классический стиль, полуфиналы, женщины.

15:10 — спринт, классический стиль, полуфиналы, мужчины.

15:25 — спринт, классический стиль, финал, женщины.

15:35 — спринт, классический стиль, финал, мужчины.

10 декабря



12:00 — индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км, женщины.

14:15 — индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км, мужчины.



11 декабря



15:00 — смешанная эстафета, свободный стиль, 4x5 км, мужчины и женщины.