Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостёлене

С 9 по 11 декабря в Бейтостёлене (Норвегия) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Бейтостёлен, Норвегия. Расписание соревнований
9 декабря
11:30 — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.
12:05 — спринт, классический стиль, квалификация, женщины.
14:00 — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, женщины.
14:25 — спринт, классический стиль, четвертьфиналы, мужчины.
14:55 — спринт, классический стиль, полуфиналы, женщины.
15:10 — спринт, классический стиль, полуфиналы, мужчины.
15:25 — спринт, классический стиль, финал, женщины.
15:35 — спринт, классический стиль, финал, мужчины.
10 декабря
12:00 — индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км, женщины.
14:15 — индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км, мужчины.
11 декабря
15:00 — смешанная эстафета, свободный стиль, 4x5 км, мужчины и женщины.
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