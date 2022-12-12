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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об отсутствии трансляций

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об отсутствии трансляций
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие трансляций Кубка России – 2022/2023.

«Вы знаете, с нынешнего сезона права на показ российских стартов переданы «Телеспорту». Контракт заключён на четыре года, по сезон-2025/2026 включительно. Показом стартов занимается теперь именно владелец прав. Могу сказать, что представители «Матч ТВ» не приходили давно и никаких переговоров не вели.

Относительно недавно они проявились и сказали, что хотели бы показать «Чемпионские высоты» и чемпионат России. Я, соответственно, сообщила, куда и к кому необходимо обратиться. Насколько я владею информацией, до сегодняшнего дня представители «Матч ТВ» не связывались с «Телеспортом».

Хочу сказать ещё, что мы не будем подстраивать свой календарь в угоду телевидению. Мы будем проводить старты там, где считаем нужным, а не где угодно телеканалам. Я считаю, что по данной теме уже сказала всё, что нужно», — заявила Вяльбе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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