Бородавко рассказал о реакции Большунова после предупреждения по итогам спринта на КР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мыслями о реакции трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на решение ФЛГР.



«Что касается реакции Александра на такое решение, то он отреагировал нормально. Как ещё он может реагировать? Всё хорошо. Будем стараться, чтобы таких контактов не было», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта. Трёхкратному олимпийскому чемпиону было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам».

После конфликта в любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова, снимая лыжи. После этого он жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.