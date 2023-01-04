Давид Кубацки выиграл третий этап «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке

Представитель Польши Давид Кубацки одержал победу на третьем этапе «Турне четырёх трамплинов», который прошёл сегодня, 4 января, в Инсбруке (Австрия).

Лидер общего зачёта Кубка мира Кубацки на 3,5 балла опередил занявшего второе место норвежца Хальвора Эгнера Гранеруда, выигравшего два первых этапа Турне. Третий результат показал словенец Анже Ланишек.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. «Турне четырёх трамплинов». 3-й этап. Инсбрук, Австрия

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1. Давид Кубацки (Польша) – 265,2 (127,0 м + 121,5 м).

2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 261,7 (123,0 + 133,0).

3. Анже Ланишек (Словения) – 258,8 (127,0 + 121,5).

4. Штефан Крафт (Австрия) – 255,0 (129,5 + 125,0).

5. Камиль Стох (Польша) – 249,2 (127,0 + 121,0).

6. Мариус Линдвик (Норвегия) – 246,2 (128,0 + 121,0).

7. Михаэль Хайбёк (Австрия) – 239,1 (128,0 + 122,0).

8. Даниэль Чофениг (Австрия) – 234,3 (117,0 + 120,5).

9. Ян Хёрль (Австрия) – 233,7 (122,5 + 119,0).

10. Пётр Жила (Польша) – 231,5 (120,5 + 119,0).