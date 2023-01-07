«Сильнейший лыжник в мире». Бородавко — о рекорде Клебо по победам на этапах «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о шестой победе кряду норвежца Йоханнеса Клебо на многодневке «Тур де Ски». Клебо превзошёл рекорд россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова, которым удавалось побеждать пять раз подряд.
«Это было весьма ожидаемо. Он отлично начал сезон, было заметно его преимущество над другими спортсменами. Сейчас прекрасно видно, что он сильнейший лыжник в мире на фоне спада Нисканена и отсутствия Большунова. Всё закономерно. Я ни в коем случае не принижаю его достоинств — эти победы нужно было добыть. На сегодняшний день он подтверждает свой уровень и класс», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, российские лыжники пропускают международный сезон-2022/2023 из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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