Французская лыжница Дельфин Клодель выиграла финальный забег в гору на «Тур де Ски»
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Французская лыжница Дельфин Клодель выиграла финальный забег в гору в рамках многодневки «Тур де Ски». Заключительный этап соревнований традиционно проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Это первая победа 26-летней спортсменки на уровне Кубка мира.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Женщины
1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 20,2 секунды.
3. Софи Локли (США) +35,7.
4. Кертту Нисканен (Финляндия) +36,2.
5. Джессика Диггинс (США) +53,5.
6. Рози Бреннен (США) +54,1.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.05,2.
8. Маргрете Бергане (Норвегия) +1.12,6.
9. Эва Уревц (Словения) +1.14,2.
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1.15,6…
15. Фрида Карлссон (Швеция) +1.40,0.
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