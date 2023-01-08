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Фрида Карлссон прокомментировала своё самочувствие после падения на финише «Тур де Ски»

Фрида Карлссон прокомментировала своё самочувствие после падения на финише «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая победительницей многодневки «Тур де Ски», прокомментировала своё состояние после финального забега в гору.

Шведка упала сразу после финиша гонки и долгое время лежала на снегу, возможно, потеряв сознание. Ей оказывала помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках. Организаторы не стали пускать происходящее в телевизионный эфир. Карлссон также не появилась на награждении после финального забега. Позднее появились сведения, что спортсменка пришла в себя и находится в сознании.

«Я очень плохо себя чувствовала. Мало что помню с тех пор. Это был настоящий ужас. Я не чувствовала своих рук и ног. Сейчас чувствую себя намного лучше, но в тот момент было очень страшно. Сначала я сильно испугалась, но потом пришла в себя. Мне сказали, что я выиграла, но особого празднования не было. Хотя это действительно значимая для меня победа.

Я сталкивалась с подобным и раньше, но, честно говоря, мне всё равно страшно. Последние сто метров перед финишем я не помню. Не знаю, что происходит. Уже после вчерашней гонки я чувствовала, что у меня немного кружится голова. Первым, что я спросила, придя в себя, было: «Когда церемония награждения?» Хотя на самом деле понятно, что было бы странно выносить меня туда на носилках», — приводит слова шведской лыжницы Expressen.

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