Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Вчера, 29 января, завершились соревнования в рамках 6-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.



7-й этап. Тоблах, Италия



3 февраля – спринт, свободный стиль

4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

5 февраля – эстафета, 4x7,5 км.



Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.



8-й этап. Осло, Норвегия



11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.



9-й этап. Драммен, Норвегия



14 марта – спринт, классический стиль.



10-й этап. Фалун, Швеция



17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

18 марта – спринт, свободный стиль

19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).



11-й этап. Таллин, Эстония



21 марта – спринт, свободный стиль.



12-й этап. Лахти, Финляндия



24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль

25 марта – спринт, классический стиль

26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.



Напомним, российские лыжники пропускают весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).