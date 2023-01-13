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Бородавко: на «Тур де Ски» норвежцы удивили несостоятельностью. Никакого интереса не было

Бородавко: на «Тур де Ски» норвежцы удивили несостоятельностью. Никакого интереса не было
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подвёл итоги выступления норвежских спортсменов на лыжной многодневке «Тур де Ски».

«На «Тур де Ски» норвежцы меня удивили своей несостоятельностью. «Тур» проходил абсолютно не интересно, никакой борьбы. Гонка преследования полностью себя дискредитировала. Все шли шагом, собрались все 50 человек.

Никакого интереса в этом нет. Все работали на Клебо, зная, что он выиграет спринт. Ни тот же Крюгер, ни Холунд не попытались дернуться и сделать отрыв. Это всё обедняет лыжные гонки, не добавляет интриги и интереса. Падает и интерес у спонсоров, потому что смотрибельность таких гонок резко снижается», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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