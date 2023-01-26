«Подлетел и пару раз перекрутился в воздухе». Большунов — о страшном падении с велосипеда

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об аварии на велосипеде, в которую он попал в межсезонье 2021 года.

«На самом деле, это случилось на первом сборе и было жёстко. Падение было очень серьёзным, я подлетел, пару раз перекрутился в воздухе и упал в паре сантиметров от дорожного отбойника на бок. Просто повезло, что не на отбойник. Успел даже подумать: «Лишь бы кости на месте остались!» Пока валялся на асфальте, постарался пошевелить руками и ногами, пальцами – всё шевелилось. Только когда встал, заметил, что правая рука до кости порвана, оттуда кровь хлыщет ручьём. Потрогал – кость цела.



Как в фильме «Терминатор-2» получилось, когда он показывал, что киборг, а не человек. Вот у меня так же кожи не было. Тут подъехал на машине Юрий Викторович, отвёз меня в ближайшую больницу. Там меня зашили, но ходил я с трудом, левая нога из-за сильнейшего ушиба работала не так, как обычно, в некоторых движениях я был ограничен. И эту боль терпел практически до Олимпиады. Прикольно получилось (смеётся). Вышел из больницы – ничего делать не могу. Здоровый мужик, а даже помыться сам не мог – неловко было, конечно. Перед Аней прежде всего», – сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»: