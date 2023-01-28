Норвежка Шистад выиграла финал спринта на 9-м этапе Кубка мира в Ле Рус

В Ле Рус (Франция) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала норвежка Кристине Ставос Шистад. Второе место по итогам гонки заняла шведская лыжница Эмма Рибом, замкнула тройку призёров её соотечественница Майя Дальквист.



Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Ле Рус. Спринт, классический стиль, 1,6 км. Финал. Женщины

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 3.01,97.

2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,70 секунды.

3. Майя Дальквист (Швеция) +1,78.

4. Линн Сванн (Швеция) +2,08.

5. Джулия Керн (США) +3,45.

6. Йоханна Хагстрём (Швеция) +9,24.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).