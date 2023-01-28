Видеообзор победы Ришара Жува в финале спринта на 9-м этапе Кубка мира в Ле Рус

В Ле Рус (Франция) завершился финала мужского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал французский лыжник Ришар Жув. Второе место по итогам гонки занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призёров норвежец Пол Голберг.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Ле Рус. Спринт, классический стиль, 1,6 км. Финал. Мужчины



1. Ришар Жув (Франция) – 2.39,14.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,09 секунды.

3. Пол Голберг (Норвегия) +0,91.

4. Эдвин Ангер (Швеция) +0,91.

5. Сиверт Вийг (Норвегия) +1,78.

6. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,82.