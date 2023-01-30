Американский лыжник-фристайлист Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии
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Чемпион мира по фристайлу 2015 года американский лыжник-фристайлист Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии. Семья спортсмена подтвердила происшествие, сообщает Reuters со ссылкой на Mountain Gazette.
Помимо американского фристайлиста, под лавину на горнолыжном курорте Хакуба Норикура попали ещё четыре человека. Трое лыжников смогли самостоятельно спуститься с горы в воскресенье после схода лавины, но Смейн и ещё один спортсмен, личность которого пока не установлена, оставались на склоне. Позже оба мужчины были найдены без признаков жизни.
Метеорологические службы выпустили предупреждение о лавинах в этом районе после нескольких дней сильных снегопадов. Власти расследуют, была ли суровая погода причиной трагедии.
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