Чемпион мира по фристайлу 2015 года американский лыжник-фристайлист Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии. Семья спортсмена подтвердила происшествие, сообщает Reuters со ссылкой на Mountain Gazette.



Помимо американского фристайлиста, под лавину на горнолыжном курорте Хакуба Норикура попали ещё четыре человека. Трое лыжников смогли самостоятельно спуститься с горы в воскресенье после схода лавины, но Смейн и ещё один спортсмен, личность которого пока не установлена, оставались на склоне. Позже оба мужчины были найдены без признаков жизни.



Метеорологические службы выпустили предупреждение о лавинах в этом районе после нескольких дней сильных снегопадов. Власти расследуют, была ли суровая погода причиной трагедии.