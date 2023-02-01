Микаэла Шиффрин: не думаю, что смогу превзойти Стенмарка

Лидер Кубка мира по горным лыжам Микаэла Шиффрин перед стартом чемпионата мира высказалась о возможном рекорде по количеству побед на этапах Кубка мира.

«Я могу побить рекорд, но не думаю, что смогу превзойти Стенмарка, потому что он заложил основу того, чем стали горные лыжи. Даже те, кто ничего не знает о лыжах, слышали его имя.



Магия спорта заключается в том, что каждый волен оценивать подвиги по своим критериям. Так что, даже если я установлю рекорд по количеству побед, всегда найдутся поклонники Хиршера, Вонн или Стенмарка, которые будут утверждать, что они добились большего, чем я.



Участие в этих спорах уже само по себе достижение для меня. И здорово быть одним из спортсменов, которые могут вдохновлять молодёжь», — приводит слова Шиффрин Ski-Nordique.

Стенмарк — самый успешный горнолыжник всех времён. За карьеру он одержал 86 побед на этапах Кубка мира, на счету Шиффрин — 85 побед.

Чемпионат мира по горным лыжам пройдёт с 6 по 19 февраля 2023 года на французских курортах Куршевель и Мерибель.