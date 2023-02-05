Расписание чемпионата мира по горнолыжному спорту — 2023

С 6 по 19 февраля в Куршевеле и Мерибеле (Франция) состоится чемпионат мира по горнолыжному спорту. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
6 февраля. Мерибель
13:00. Комбинация, женщины
7 февраля. Куршевель
13:00. Комбинация, мужчины
8 февраля. Мерибель
13:30. Супергигант, женщины
9 февраля. Куршевель
13:30. Супергигант, мужчины
11 февраля. Мерибель
13:00. Скоростной спуск, женщины
12 февраля. Куршевель
13:00. Скоростной спуск, мужчины
14 февраля. Мерибель
14:15. Командное первенство
15 февраля. Мерибель
14:00. Параллельный слалом, мужчины и женщины
16 февраля. Мерибель
12:00. Гигантский слалом, женщины
17 февраля. Куршевель
12:00. Гигантский слалом, мужчины
18 февраля. Мерибель
12:00. Слалом, женщины
19 февраля. Куршевель
12:00. Слалом, мужчины
В расписании указано московское время.
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