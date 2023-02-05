Расписание чемпионата мира по горнолыжному спорту — 2023

С 6 по 19 февраля в Куршевеле и Мерибеле (Франция) состоится чемпионат мира по горнолыжному спорту. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

6 февраля. Мерибель

13:00. Комбинация, женщины

7 февраля. Куршевель

13:00. Комбинация, мужчины

8 февраля. Мерибель

13:30. Супергигант, женщины

9 февраля. Куршевель

13:30. Супергигант, мужчины

11 февраля. Мерибель

13:00. Скоростной спуск, женщины

12 февраля. Куршевель

13:00. Скоростной спуск, мужчины

14 февраля. Мерибель

14:15. Командное первенство

15 февраля. Мерибель

14:00. Параллельный слалом, мужчины и женщины

16 февраля. Мерибель

12:00. Гигантский слалом, женщины

17 февраля. Куршевель

12:00. Гигантский слалом, мужчины

18 февраля. Мерибель

12:00. Слалом, женщины

19 февраля. Куршевель

12:00. Слалом, мужчины

В расписании указано московское время.