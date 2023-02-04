Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг сократил отставание от Клебо

В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победителем стал норвежец Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо.



Общий зачёт Кубка мира у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1911 очков.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 1740.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1321.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1079.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 989.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 973.

7. Калле Хальфварссон (Швеция) — 845.

8. Шур Рёте (Норвегия) – 829

9. Вильям Порома (Швеция) — 820.

10. Бен Огден (США) — 792.