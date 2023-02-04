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Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг сократил отставание от Клебо

Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг сократил отставание от Клебо
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В Тоблахе (Италия) завершилась мужская разделка на 10 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Её победителем стал норвежец Пол Голберг. Вторым к финишу пришёл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Бронзовую награду завоевал Йоханнес Клебо.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1911 очков.
2. Пол Голберг (Норвегия) – 1740.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1321.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1079.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 989.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 973.
7. Калле Хальфварссон (Швеция) — 845.
8. Шур Рёте (Норвегия) – 829
9. Вильям Порома (Швеция) — 820.
10. Бен Огден (США) — 792.

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