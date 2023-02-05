Тириль Венг: болезнь сказалась сильнее, чем я думала

Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг прокомментировала 29-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023, который проходит в Тоблахе (Италия).

«Это плохо и далеко от того места, где я должна быть. На самом деле больше нечего сказать. Мне не хватает подвижности и сил. Трудно сказать, что я должна сделать, чтобы вернуть форму. Кажется, болезнь сказалась сильнее, чем я думала.

Трудно представить, что я вернусь к той форме, в которой была раньше. Я должна вспомнить, на что я была способна тогда, и понять, что я на самом деле хороший лыжник, даже если сегодня так не кажется.

У меня ещё чуть меньше трёх недель до чемпионата мира, так много всего может случиться, но мне бы хотелось, чтобы в моих ногах было побольше сил», — приводит слова Венг NRK.

Несмотря на пропуск двух этапов Кубка мира и слабое выступление в Тоблахе, Венг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, имея в активе 1505 очков.