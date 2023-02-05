Степанова высказалась о словах Якобсен о возможном допуске россиян

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала ситуацию вокруг бывшей лыжницы Астрид Якобсен, являющейся главой норвежского комитета спортсменов. Якобсен критикуют за то, что она заявила, что спортсменов нельзя отстранять по национальному признаку, когда говорила о возможном допуске россиян на международные старты.

«Разве у Международного олимпийского комитета, Международной федерации лыжного спорта и других спортивных организаций ещё не было достаточно времени, чтобы обсудить это? Мне хотелось бы думать, что 11 месяцев — достаточно времени, чтобы прийти к выводу в этом вопросе, но у них явно свой темп принятия решений.

Моё отношение не изменилось: наше исключение из международных соревнований было и остаётся незаконным. Спорт должен быть нейтральным, и лично меня не волнуют ценности, предпочтения и политические взгляды Астрид Якобсен или кого-либо ещё, если они являются законными в суде. Я буду соревноваться с кем угодно без предрассудков.



Критика Якобсен в Норвегии? Если вам нужен ещё год дискуссий, я ничего не могу с этим поделать. Могу только напомнить, что в марте прошлого года руководство Норвегии выгнало нас с холменколленских трасс, когда мы уже были там и готовились, без всяких обсуждений. Так нельзя относиться к гостям», — приводит слова Степановой Dagbladet.