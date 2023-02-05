Диггинс рассказала о падении во время разделки на 10 км на этапе в Тоблахе

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о падении во время гонки на 10 км с раздельным стартом в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023, который проходит в Тоблахе (Италия). Диггинс заняла второе место, уступив победителю Эббе Андерссон 13,3 секунды.
«Я подошла очень близко к краю трассы и упала на колено, очень сильно. Я не чувствовала своё колено до конца гонки и испытывала дискомфорт. Я встала, попыталась забыть об этом и продолжила двигаться вперёд. Старалась не думать о том, что произошло, а пыталась сосредоточиться на том, чтобы добиться максимального результата.
Победа Андерссон? Я рада за неё. Она в хорошей форме. Является ли она фаворитом чемпионата? Да, возможно. Она очень хороший спортсмен», — приводит слова Диггинс Expressen.
- 5 февраля 2023
-
12:30
-
12:27
-
12:09
-
11:36
-
11:17
-
11:14
-
10:51
-
10:00
-
00:48
- 4 февраля 2023
-
22:15
-
22:11
-
21:27
-
21:21
-
20:56
-
20:35
-
19:26
-
19:04
-
18:49
-
17:57
-
16:56
-
16:43
-
15:52
-
14:31
-
12:38
-
11:08
-
00:53
-
00:39
-
00:35
-
00:30
-
00:22
-
00:16
- 3 февраля 2023
-
22:51
-
22:29
-
22:06
-
21:50