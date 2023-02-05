Диггинс рассказала о падении во время разделки на 10 км на этапе в Тоблахе

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о падении во время гонки на 10 км с раздельным стартом в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023, который проходит в Тоблахе (Италия). Диггинс заняла второе место, уступив победителю Эббе Андерссон 13,3 секунды.

«Я подошла очень близко к краю трассы и упала на колено, очень сильно. Я не чувствовала своё колено до конца гонки и испытывала дискомфорт. Я встала, попыталась забыть об этом и продолжила двигаться вперёд. Старалась не думать о том, что произошло, а пыталась сосредоточиться на том, чтобы добиться максимального результата.



Победа Андерссон? Я рада за неё. Она в хорошей форме. Является ли она фаворитом чемпионата? Да, возможно. Она очень хороший спортсмен», — приводит слова Диггинс Expressen.