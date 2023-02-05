Видеообзор победы сборной Италии в мужской эстафете на 10-м этапе КМ

В Тоблахе (Италия) завершилась мужская эстафета 4x7,5 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем гонки стала сборная Италии (Дитмар Нёклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино). Второе место заняла команда Швеции (Эрик Рошё, Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрём, Эдвин Ангер). Третьими к финишу пришли спортсмены из Норвегии (Шур Рёте, Дидрик Тёнсет, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира. Тоблах (Италия). 10-й этап. Эстафета 4x7,5 км. Мужчины



1. Италия — 1:07.20,08.



2. Швеция — отставание 0,6 секунды.



3. Норвегия +0,7.



4. Норвегия-2 +1,4.



5. Финляндия +33,5.



6. Германия +33.6.