«Он однозначно является претендентом на олимпийскую медаль». Абраменко — о Котовском

Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призёр ОИ-2022, украинский фристайлист Александр Абраменко прокомментировал победу соотечественника, Дмитрия Котовского, на этапе Кубка мира по фристайлу в Дир Вэлли (США). Для Котовского эта победа стала первой в карьере.

«Я действительно был очень счастлив за Диму. Он уже давно показал себя тем спортсменом, которому можно доверить дальнейшую историю фристайла. Его программа очень сложная: тройное сальто с 5 винтами. Этот прыжок он уже давно тренировал и на этих соревнованиях ему удалось выполнить всё как следует. Это, безусловно, заслуженная победа. С таким прыжком соревноваться очень сложно. В дальнейшем, если он будет делать его лучше, то победы у него будут впереди. Он однозначно является претендентом на олимпийскую медаль», – сообщил Абраменко в интервью Укринформ.