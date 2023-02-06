«Трогательное событие». Юрий Бородавко — о награждении орденом Почёта
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о награждении Орденом Почёта
«Для меня это трогательное событие. Понятно, что мы работаем во благо страны, чтобы поддержать высокий уровень российского спорта и прославить нашу страну. А все награды — это следствие. Очень приятно, что мой скромный труд оценивается столь высоко», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Орденом Почета также были награждены главный тренер сборной России по хоккею, советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, тренеры сборной России по фигурному катанию Сергей Дудаков и Александр Жулин.
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