«Трогательное событие». Юрий Бородавко — о награждении орденом Почёта

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о награждении Орденом Почёта

«Для меня это трогательное событие. Понятно, что мы работаем во благо страны, чтобы поддержать высокий уровень российского спорта и прославить нашу страну. А все награды — это следствие. Очень приятно, что мой скромный труд оценивается столь высоко», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Орденом Почета также были награждены главный тренер сборной России по хоккею, советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, тренеры сборной России по фигурному катанию Сергей Дудаков и Александр Жулин.