Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по лыжным гонкам в Планице

Французская федерация лыжных видов спорта объявила состав на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. Нашлось место и ветерану команды, 36-летнему четырёхкратному призёру олимпийских игр Морису Манифика, который пропустил несколько этапов из-за проблем со здоровьем. В состав мужской команды вошли девять спортсменов, квота женской команды позволила заявить лишь пять человек.

Мужчины:

Лука Шанава

Жуль Шаппа

Рено Же

Ришар Жув

Уго Лапалус

Жюль Лапьер

Морис Манифика

Клеман Парисс

Тео Шели

Женщины:

Дельфин Клодель

Флора Дольси

Жюльетт Дюкордо

Мелисса Галь

Лена Кентен

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).