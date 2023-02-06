Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по лыжным гонкам в Планице

Французская федерация лыжных видов спорта объявила состав на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. Нашлось место и ветерану команды, 36-летнему четырёхкратному призёру олимпийских игр Морису Манифика, который пропустил несколько этапов из-за проблем со здоровьем. В состав мужской команды вошли девять спортсменов, квота женской команды позволила заявить лишь пять человек.
Мужчины:
Лука Шанава
Жуль Шаппа
Рено Же
Ришар Жув
Уго Лапалус
Жюль Лапьер
Морис Манифика
Клеман Парисс
Тео Шели
Женщины:
Дельфин Клодель
Флора Дольси
Жюльетт Дюкордо
Мелисса Галь
Лена Кентен
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
- 6 февраля 2023
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- 5 февраля 2023
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