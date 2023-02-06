Завоевавшая золото ЧМ горнолыжница расплакалась на награждении во время исполнения гимна

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне, которая стала чемпионкой мира в альпийской комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту, проходящем во Франции, расплакалась во время исполнения гимна родной страны.

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Общее время 32-летней итальянской спортсменки составило 1:57.47. Таким образом, Бриньоне стала первой итальянкой, добившейся успеха в этой дисциплине. Второе место заняла швейцарская спортсменка Венди Хольденер (+1,62), тройку замкнула австрийская горнолыжница Рикарда Хазер (+2,26). Фаворитка соревнований и действующая чемпионка мира в альпийской комбинации американка Микаэла Шиффрин была близка к победе, однако потеряла равновесие за несколько метров до финиша во время второго заезда и была дисквалифицирована.