Француз Алексис Пентюро выиграл чемпионат мира — 2023 в горнолыжной комбинации

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, титулованный французский горнолыжник Алексис Пентюро стал чемпионом мира 2023 года в горнолыжной комбинации. Соревнования проходят на родине Пентюро, в Куршевеле (Франция).

Примечательно, что до этого момента Пентюро не одерживал побед на уровне Кубка мира почти два года. Для Алексиса это второе золото с ЧМ в данной дисциплине — первое он завоевал ещё в 2019 году.

В Куршевеле Пентюро на 0,1 секунды опередил прошлогоднего чемпиона мира в данной дисциплине австрийца Марко Шварца. Бронзовую медаль завоевал ещё один австриец Рафаэль Хаазер.

Стоит отметить, что у женщин в горнолыжной комбинации бронзу завоевала сестра Рафаэля Хаазера Рикарда Хаазер.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту продлится до 19 февраля.