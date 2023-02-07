Француз Алексис Пентюро выиграл чемпионат мира — 2023 в горнолыжной комбинации
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, титулованный французский горнолыжник Алексис Пентюро стал чемпионом мира 2023 года в горнолыжной комбинации. Соревнования проходят на родине Пентюро, в Куршевеле (Франция).
Примечательно, что до этого момента Пентюро не одерживал побед на уровне Кубка мира почти два года. Для Алексиса это второе золото с ЧМ в данной дисциплине — первое он завоевал ещё в 2019 году.
В Куршевеле Пентюро на 0,1 секунды опередил прошлогоднего чемпиона мира в данной дисциплине австрийца Марко Шварца. Бронзовую медаль завоевал ещё один австриец Рафаэль Хаазер.
Стоит отметить, что у женщин в горнолыжной комбинации бронзу завоевала сестра Рафаэля Хаазера Рикарда Хаазер.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту продлится до 19 февраля.
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