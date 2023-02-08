Вяльбе: без государственной поддержки индивидуальные виды спорта в России пропадут

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о финансировании лыжного спорта.
«На Западе спортсмены зарабатывают соревнованиями? Я считаю, что не надо всё копировать или сравнивать с Западом. Например, в Норвегии в лыжных гонках клубная система и их поддерживают спонсоры. У нас же детско-спортивные школы находятся на содержании государства.
В своё время я открывала клуб имени Елены Вяльбе, в итоге содержала его сама, потому что не смогла найти никаких спонсоров. Единственное, что радует: воспитанники этого клуба показывали хорошие результаты. Но я не меценат, не спонсор, не хозяин большой фабрики и трёх пароходов. Без государственной поддержки индивидуальные виды спорта в нашей стране можно будет закрывать», — сказала Вяльбе в интервью ТАСС.
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