Вяльбе: без государственной поддержки индивидуальные виды спорта в России пропадут

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о финансировании лыжного спорта.

«На Западе спортсмены зарабатывают соревнованиями? Я считаю, что не надо всё копировать или сравнивать с Западом. Например, в Норвегии в лыжных гонках клубная система и их поддерживают спонсоры. У нас же детско-спортивные школы находятся на содержании государства.

В своё время я открывала клуб имени Елены Вяльбе, в итоге содержала его сама, потому что не смогла найти никаких спонсоров. Единственное, что радует: воспитанники этого клуба показывали хорошие результаты. Но я не меценат, не спонсор, не хозяин большой фабрики и трёх пароходов. Без государственной поддержки индивидуальные виды спорта в нашей стране можно будет закрывать», — сказала Вяльбе в интервью ТАСС.