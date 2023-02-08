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Алёна Баранова и Илья Трегубов выиграли спринт на молодёжном ЧР по лыжным гонкам

Алёна Баранова и Илья Трегубов выиграли спринт на молодёжном ЧР по лыжным гонкам
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На молодёжном первенстве России в Тюмени завершились спринтерские гонки классическим стилем. В соревнованиях женщин уверенную победу одержала Алёна Баранова, призёрами стали Екатерина Евтягина и Мария Крамаренко.

В мужском финале Илья Трегубов одержал победу, буквально на миллиметры опередив Савелия Коростелёва. Бронзовым призёром стал Александр Бакуров.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат России. Тюмень
Спринт. Классический стиль. Женщины

1. Алёна Баранова — 4.57,59.
2. Екатерина Евтягина — отставание 0,63.
3. Мария Крамаренко +0,66.
4. Алеся Рушенцева +1,13.
5. Екатерина Никитина +1,78.
6. Диана Соболева +8,43.

Мужчины

1. Илья Трегубов — 4.05,89.
2. Савелий Коростелёв — отставание 0,02.
3. Александр Бакуров +0,58.
4. Сергей Забалуев +7,70.
5. Владислав Осипов +7,76.
6. Роман Дерябов +13,14.

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