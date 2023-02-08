Алёна Баранова и Илья Трегубов выиграли спринт на молодёжном ЧР по лыжным гонкам

На молодёжном первенстве России в Тюмени завершились спринтерские гонки классическим стилем. В соревнованиях женщин уверенную победу одержала Алёна Баранова, призёрами стали Екатерина Евтягина и Мария Крамаренко.

В мужском финале Илья Трегубов одержал победу, буквально на миллиметры опередив Савелия Коростелёва. Бронзовым призёром стал Александр Бакуров.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат России. Тюмень

Спринт. Классический стиль. Женщины

1. Алёна Баранова — 4.57,59.

2. Екатерина Евтягина — отставание 0,63.

3. Мария Крамаренко +0,66.

4. Алеся Рушенцева +1,13.

5. Екатерина Никитина +1,78.

6. Диана Соболева +8,43.

Мужчины

1. Илья Трегубов — 4.05,89.

2. Савелий Коростелёв — отставание 0,02.

3. Александр Бакуров +0,58.

4. Сергей Забалуев +7,70.

5. Владислав Осипов +7,76.

6. Роман Дерябов +13,14.