Чемпионат мира по лыжным гонкам: во сколько женская эстафета, где смотреть

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 2 марта, состоится женская эстафета.

2 марта, четверг

14:30. Женщины. Эстафета 4х5 километров



Указано московское время.



Прямую трансляцию эстафеты можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».



Решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.



Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).