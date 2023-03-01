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Червоткин: уровень ЧМ просел из-за отсутствия конкуренции, но и у нас то же самое

Червоткин: уровень ЧМ просел из-за отсутствия конкуренции, но и у нас то же самое
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Российский лыжник Алексей Червоткин поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Слежу ли за ЧМ? Мы смотрели спринт, финалы в повторе, смотрели на обеде командный спринт. Вчера мы посмотрели частично женскую разделку. Интересно всё равно, хочется посмотреть, понаблюдать, узнать, кто выиграет. Новых имён особо нет. Может быть, уровень турнира просел из-за отсутствия конкуренции, но и у нас то же самое. Нет конкуренции, Александр — другой уровень, а мы, все остальные, соревнуемся между собой. Когда и если мы вернёмся на международную арену, то, думаю, у нас не будут блестящие результаты. Нам нужно будет время вкатиться в эти скорости, тогда всё пойдёт нормально», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Чемпионат мира в Планице проходит с 22 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не участвуют в мировом первенстве из-за событий на Украине.

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