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«Нужно забыть этот день». Клебо — о четвёртом месте в разделке на ЧМ-2023

«Нужно забыть этот день». Клебо — о четвёртом месте в разделке на ЧМ-2023
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо остался недоволен своим выступлением в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

Напомним, Клебо занял четвёртое место в этой гонке, уступил бронзовому призёру соревнования Хансу Кристеру Холунду 0,9 секунды. Победителем гонки стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

«Это плохо. Больше мне нечего сказать. Я был слишком медленным. Мне просто нужно забыть этот день», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад ​​Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.

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