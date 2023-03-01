«Нужно забыть этот день». Клебо — о четвёртом месте в разделке на ЧМ-2023
Поделиться
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо остался недоволен своим выступлением в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
Напомним, Клебо занял четвёртое место в этой гонке, уступил бронзовому призёру соревнования Хансу Кристеру Холунду 0,9 секунды. Победителем гонки стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.
«Это плохо. Больше мне нечего сказать. Я был слишком медленным. Мне просто нужно забыть этот день», — приводит слова Клебо NRK.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.
Новость по темеНортуг: четвёртое место Клебо в разделке на ЧМ было ожидаемым
Комментарии
- 1 марта 2023
-
16:47
-
16:21
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:25
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:42
-
12:41
-
12:32
-
12:24
-
12:23
-
12:17
-
12:06
-
10:37
-
10:09
-
10:06
-
09:26
-
09:00
-
08:00
-
00:49
- 28 февраля 2023
-
22:45
-
20:40
Партнерский контент