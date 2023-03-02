Панжинский оценил слова Большунова о защите титула чемпиона мира

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года, лыжник Александр Панжинский отреагировал на слова Александра Большунова, который ранее сравнил победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах» с защитой титула чемпиона мира.

«Я не соглашусь, что чемпионат мира проходит в Архангельской области. Всё-таки для чемпионата мира нужно много различных наций. Но по уровню конкуренции, организации, трансляциям Малиновка ничем не уступает, а во многом и превосходит.

Словенские организаторы бьют тревогу, что на лыжные гонки не приходят зрители. Никому не интересно смотреть за очередной победой Клебо или других норвежцев. В Малиновке собирается большое число местных жителей, многие приезжают со всей страны поддержать своих любимых спортсменов.

Что касается заявления Большунова, то защитил он титул или нет – это больше шумиха, домыслы прессы. Не понимаю, зачем это мусолить. Александр действительно один из лучших в мире, и он был действующим чемпионом мира до этой гонки. Он показывает, что остаётся на том же уровне. В протоколе, конечно, не напишут, у него не будет титула чемпиона мира 2023 года. Но мы и норвежцы понимаем, что без русских соревноваться неинтересно», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».