Якимушкин: сомневаюсь, что лыжные гонки когда-нибудь сравнятся с футболом по популярности

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин высказался о популярности лыжного спорта по сравнению с футболом.

«Интервью Артема Дзюбы смотрели больше, чем соревнования лыжников? Логично, потому что футбол смотрит не отдельная часть аудитории, а практически все. Вот Лёша Червоткин смотрит, например.

Мне кажется, среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол. Это крупный вид спорта, много спонсоров, много затрат на медийность, рекламу. Эти люди мелькают на экранах постоянно. Мы с детства знаем имена великих футболистов.

Лыжный спорт развивается, и достаточно быстро относительно того же футбола за последние лет восемь. Сомневаюсь, что лыжные гонки будут когда-нибудь по популярности на одном уровне с футболом, но догнать топовые зимние виды спорта и посражаться с ними мы можем», — приводит слова Якимушкина «Спорт-экспресс».