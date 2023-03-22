Пантрина: сегодня я выходила бороться только за первое место

Российская лыжница Елизавета Пантрина высказалась после победы в финале женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. В составе команды Тюменской области она выступила вместе с Екатериной Смирновой.
«Не скажу, что была уверена в себе на сто процентов, так как я была не очень довольна результатом пролога, даже пульс не смогла разогнать. Было тяжело и на разминке, и на самой дистанции. А когда начались забеги, чувствовала, что я могу, и что самочувствие приходит в норму. Первые два круга я шла не на максимум, и старалась сделать какой-то отрыв. На втором круге Катя Носкова начала увеличивать темп, и мы привезли больший отрыв, а на третьем я уже пошла «на все деньги». Конечно, для Кати, может быть, это впервой, и она ещё не понимает, как работать. Но она молодец, старалась делать отрыв, и хорошо провела свою гонку.
После вчерашней дистанции было уже тяжеловато, я выходила бороться за первое место, но был проигрыш, на скажу, что такой большой, но это тоже хорошо. Все гонки у меня прошли стабильно, а сегодня я выходила бороться только за первое место, потому что вторые, третьи места у меня на протяжении всего сезона, и я хотела это первое место», — сказала Пантрина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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