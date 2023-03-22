Смирнова: за Пантрину в командном спринте не переживала. Финишный рывок — её коронка

Российская лыжница Екатерина Смирнова высказалась о выступлении в командном спринте на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Команда Тюменской области заняла первое место.

«Перед стартом я не думала, как всё сложится, ничего не загадывала, решала всё по ходу. Да и решать было нечего — просто уходить вперёд и идти свою гонку. Ни на кого внимания не обращала. Но я слышала, что Алёне кричали очень сильно, а мне казалось, что мне никто не кричит, и мне так обидно стало (улыбается). И меня это немного подавило, что ей все кричат.

Предполагала, что она покажет такой результат — она дистанционщица. Она лёгкая, поэтому ей было легче. Возможно, она не вязла в этой каше. Либо очень сильно настраивалась на эту гонку, у неё была очень большая ответственность, потому что она понимала, что они могут бороться за призы. Когда такой настрой, появляется очень большое рвение. Возможно, у неё такое случилось.

На последнем круге я не переживала, что не будет отрыва. Даже при нашем приезде вместе я за Лизу точно не переживала, потому что Лиза — тактик, стратег, она гонку точно рассчитала от и до и знала, что финишный рывок — это её коронка.

Вчера эмоции были покруче (улыбается). Эмоции классные, просто сегодня победа была ожидаемой. Нет Наташи Непряевой, и уже не такая борьба, настрой уже не такой серьёзный — знаешь, что должны и можем победить», — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.