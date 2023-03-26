Сергей Устюгов выиграл марафон на чемпионате России, Большунов уступил ему почти 3 минуты

В Тюмени завершился чемпионат России – 2023 по лыжным гонкам. Его закрыл мужской марафон на 50 км в классическом стиле, победителем которого стал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

Устюгов с первых километров дистанции создал себе отрыв, который по ходу гонки вырос в более чем минутное преимущество. При этом Сергей несколько раз менял себе пары лыж.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.

3. Александр Большунов + 2.42,0.

4. Илья Семиков + 3.41,5.

5. Константин Тиунов + 6.36,6.

6. Дмитрий Жуль + 6.36,7.

7. Евгений Белов + 6.38, 2.

8. Александр Ившин + 7.00,7.