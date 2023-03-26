Тренер фристайлиста Павла Кротова раскрыл детали гибели 30-летнего подопечного

Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский прокомментировал новость о смерти его 30-летнего воспитанника, чемпиона мира 2021 года Павла Кротова. Сегодня, 26 марта, трагической новостью поделилась пресс-служба Федерации фристайла России.
«Для меня весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницы на субботу. В сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена. Он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт», — приводит слова Понгильского ТАСС.
Кротов вошёл в состав сборной России по фристайлу в 2011 году. Он принимал участие в двух Олимпиадах — в Сочи (Россия) и в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2021 году на чемпионате мира в Алма-Ате (Казахстан) Кротов в составе сборной России завоевал золотую медаль в соревнованиях по командной акробатике, а также личную бронзу в той же акробатике.
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