Вик Уайлд объяснил разницу между американскими и русскими девушками

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд рассказал о своём отношении к девушкам из США и России.
«Русские девушки безумно красивые, это да. В чём разница между американскими и русскими девушками? Девушки в России более женственные. Но везде хватает таких, которые первым делом хотят, чтобы ты за них платил и покупал им всякое дерьмо. В таких случаях я сразу говорю: до свидания. Для отношений мне не нужна декорация, чтобы она шла в туалет, а все думали: ох, какая она горячая. Да, это круто – иметь горячую девушку. Суперсекси? Кайф. Но мне куда интереснее, чтобы она была интересным человеком, разделяющим мои ценности – любила спорт, путешествия, хотела самообразовываться», — рассказал Уайлд в интервью Sports.ru.
Напомним, Вик Уайлд был в браке с бронзовым призёром Олимпийских игр Алёной Заварзиной, но в декабре 2021 года пара объявила о расставании.
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